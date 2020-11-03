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futebol

Willian entra no top 10 de jogadores que mais jogaram pelo Palmeiras no século

O atacante entrou em campo 192 vezes e é o único a atuar em todos os jogos do Verdão no ano
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 09:00

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: César Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras venceu, nesta segunda-feira (02), o Atlético Mineiro por 3 a 0 e chegou aos 28 pontos no Brasileirão. Após a partida, o Verdão divulgou uma lista de feitos decorrentes da vitória sobre a equipe mineira, destacando o atacante Willian, que entrou no top 10 de jogadores que mais vestiram o manto alviverde.
Ao entrar aos 35′ da partida contra o Galo, Willian chegou aos 43 jogos no ano, sendo o único a atuar em todos os confrontos do Verdão na temporada. Além disso, este foi o 192º jogo do camisa 29 pelo Palmeiras, empatando com o meia Magrão no top 10 de atletas que mais jogaram pelo maior campeão nacional no século.O atacante, também, conquistou outras importantes marcas com a camisa do Alviverde desde a sua chegada, em 2017. Em três anos, o jogador se tornou o principal artilheiro e assistente do elenco, com 52 tentos e 20 assistências, e é o 8º atleta mais vitorioso no século, com 103 vitórias.
O Palmeiras de Willian entrará em campo novamente na próxima quinta-feira (05), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será a primeira de Abel Ferreira, novo treinador do Alviverde, no comando técnico da equipe.

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