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Willian entra na mira do Fluminense: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Atacante tem sido reserva no Palmeiras e pode ser novidade no elenco tricolor na próxima temporada. Direção tem negociado nos últimas dias para consolidar o negócio...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 08:46

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 08:46

Depois de anunciar a contratação de Felipe Melo, o Fluminense continua atento ao elenco do Palmeiras. O nome que ganhou força nos últimos dias no Tricolor é de Willian. O atacante tem sido reserva e deve respirar novos ares em 2022. A direção tricolor espera consolidar o negócio. > Busca por aprimorar a criatividade do Fluminense em campo é um dos desafios da diretoria
Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.
CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, já tem um pré-acordo e deve ser apresentado nesta segunda-feira. Além dele, o Fluminense entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil.
JOGADORES NA MIRAO Tricolor iniciou conversas com o atacante Ricardo Goulart, que rescindiu com o Guangzhou Evergrande, clube da China, fez sondagem a Gilberto, do Bahia, e teve negociação travada com Cano, ex-Vasco. Willian, citado acima, também negocia sua transferência para as Laranjeiras.
QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca.
QUEM PODE SAIRO Fluminense tem alguns jogadores em fim de contrato e que ainda não negociaram uma renovação. São eles: o goleiro João Lopes, o zagueiro Reginaldo, o lateral Egídio, o volante Hudson e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla.
TIME-BASE DE 2022Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; Felipe Melo, André e Yago; Luiz Henrique, John Kennedy e Caio Paulista (Ricardo Goulart). Técnico: Marcão.
DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/01 - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca29/01 - Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca 02/02 - Fluminense x Audax Rio - Campeonato Carioca05/02 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca09/02 - Fluminense x Botafogo - Campeonato Carioca
Crédito: WillianpodeserreforçodoFluminensenapróximatemporada(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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