Willian, do Corinthians, vê Endrick 'diferenciado' e admite vontade em disputar a próxima Copa do Mundo

Uma das principais contratações do Corinthians na última temporada, o meia Willian encheu a bola da joia do Palmeiras, Endrick, em entrevista concedida ao programa Bola da Vez, dos canais ESPN, que foi ao ar no último sábado (29).> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

Na atração, que teve a apresentação do jornalista André Plihal, com participação de Flávio Ortega e Mauro Naves, o meia corintiano disse que acompanhou alguns jogos da última edição da Copinha e enxerga Endrick como diferente dos outros meninos da categoria dele.

- Acompanhei um pouco dos jogos da Copa São Paulo, vi alguns vídeos do Endrick. Um menino que tem tudo para ser um grande jogador. Quem conhece, entende de futebol sabe que o menino é diferenciado pelas qualidades que ele tem. [Diferenciado] dos outros meninos da categoria dele, por exemplo - disse em entrevista ao programa Bola da Vez.

O atleta do Timão no entanto pediu calma com o garoto do Palmeiras e alertou para os possíveis problemas que ele pode ter caso deixe a fama subir à cabeça.

- É importante ter cautela, ir com calma para não estragar o menino. Ele está em formação ainda. Quinze anos. Vai chegar o tempo dele. Essa transição da base para o profissional é importantíssima. Eu passei por isso. Você começa a ouvir coisas, que você é o cara, que é isso, aquilo. E não é assim. Com 15 anos falta muito para ser - ponderou.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão

O meia também não escondeu o desejo em voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atleta participou das duas últimas Copas do Mundo, e deixou claro a sua vontade em estar no Mundial de 2022.

- Sei que já disputei duas Copas do Mundo, já vesti a camisa da Seleção várias vezes, mas é sempre muito bom estar na Seleção Brasileira e é claro que é um objetivo que eu tenho de poder disputar essa próxima Copa do Mundo também - revelou.

Na visão do camisa 10 do Timão, suas chances de integrar a lista final de Tite para a Copa do Qatar aumentam caso o seu desempenho pelo Corinthians seja positivo.

- Sem dúvida, qual jogador não pensa em Seleção Brasileira? Eu com certeza penso nisso, penso claro em voltar para Seleção Brasileira, mas primeiramente eu penso em estar bem no Corinthians, em estar jogando bem. Acho que se eu tiver jogando bem, se tiver rendendo aquilo que eu sei que posso render no Corinthians, com certeza as chances de voltar a Seleção aumentam - concluiu.

Willian, que é cria das categorias de base corintiana, foi repatriado pelo clube no segundo semestre do ano passado, em operação ousada que precisou de uma recisão amigável do jogador com a sua ex-equipe, o Arsenal, da Inglaterra. Desde o seu retorno ao Parque São Jorge o jogador fez 10 jogos, com duas assistências e nenhum gol marcado até o momento.