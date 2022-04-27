Willian condena impunidade após ato racista de torcedor do Boca contra o Corinthians

O meia Willian, do Corinthians, condenou um ato racista promovido por um torcedor do Boca Juniors-ARG, durante a derrota do clube argentino para o Timão, na última terça-feira (26), na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians na história> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na LibertadoresO jogador corintiano também questionou o fato de Leonardo Ponzo, autor do crime, ser liberado da detenção, onde passou a madrugada, após pagar R$ 3 mil de fiança.

Como o adepto do Boca Juniors foi enquadrado no crime de injuria racial, ele teve o pagamento da fiança previsto pelo artigo 140 de Código Penal, que atenta também a pena de um a três anos de reclusão em situações como essa.

Willian também publicou o registro em vídeo do ato do torcedor argentino e inseriu o questionamento ‘Até quando?’.Em resposta a nota oficial de repúdio do Corinthians sobre o caso, o Boca Juniors também se manifestou contrariamente a situação e afirmou que medidas internas serão estudadas contra o infrator.