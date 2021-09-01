Willian chega ao Brasil e manda recado para torcida do Corinthians: 'Não vejo a hora de vestir a camisa'

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O meia Willian chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (1º). Novo reforço do Corinthians, o jogador deixou um recado para a torcida do clube.

"Fala, Fiel! Tô de volta, voltei para a minha casa. Estou muito feliz de estar aqui. Não veja a hora de vestir a camisa e encontrar vocês o mais rápido possível", disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO acerto do retorno da volta do atleta ao Timão foi um dos mais comemorados pela torcida corintiana. Revelado pelo clube, Willian foi negociado em 2007, à época para Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e retorna agora, depois de 14 anos.

Fora do Brasil, o meia também jogou pelo Anzhi, da Rússia, e os ingleses Chelsea e Arsenal.