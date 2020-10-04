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Willian chega ao 13º gol em 2020 e iguala artilheiros do Palmeiras

Camisa 29 já tem o mesmo número de gols da dupla Dudu e Scarpa, artilheiros do Verdão na temporada passada...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 08:10

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O gol de Willian, que garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, neste sábado (3), foi o de número 13 do artilheiro do Verdão em 2020. Com 35 partidas neste ano, o 'Bigodão' igualou o número de gols que Dudu e Scarpa fizeram durante todo o ano de 2019, e terminaram a temporada como os artilheiros do elenco.
​Recuperado da grave lesão que teve no joelho, no jogo que garantiu o decacampeonato brasileiro ao Palmeiras, Willian volta a ser importante para o clube e também vai aumentando os seus recordes pessoais na história do maior campeão do Brasil. Willian é o 2º maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, agora com 24 gols (atrás apenas de Dudu, com 41). Também é o 3º maior artilheiro do clube no Séc. XXI e está a apenas 3 gols de igualar Vágner Love, segundo colocado, com 54.Willian também aparece na 58ª posição da lista dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. O gol sobre o amigo Fernando Prass fez o artilheiro igualar Djalminha na história do clube, com 51 tentos.
​Com três gols nos últimos quatro jogos do Palmeiras no Allianz Parque, Willian também igualou Miguel Borja, e agora divide com o colombiano a segunda colocação na artilharia da arena alviverde, com 19 gols cada.

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