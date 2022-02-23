Willian avalia sua condição física no Corinthians e reafirma desejo em retornar à Seleção Brasileira

Além de falar sobre a contratação de Vítor Pereira, novo técnico do Corinthians, Willian comentou sobre sua condição física e reafirmou o desejo em retornar à Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo no Qatar.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Repatriado pelo Alvinegro no segundo semestre do ano passado, em operação que precisou de uma rescisão amigável do jogador com a sua ex-equipe, o Arsenal, ele contou que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, pois a maioria das condições de jogo são diferente em relação a Europa, onde atuou por quase toda sua carreira.

- Estou em fase de adaptação ainda. Joguei 14 anos na Europa. Clima, calendários, campos, tudo é diferente. Voltar ao Brasil, treinando, vocês (imprensa) acompanharam o calor de hoje, coisas que não tinham lá, só treinava com frio. Estou lutando para poder me adaptar e fazer aquilo que sempre fiz lá fora, ganhar uma sequência - ponderou.

Sempre muito regular e em ótimas condições físicas por onde passou, o camisa 10 lamentou ter perdido quase um mês na temporada passada por lesão, e disse que não é do seu DNA perder jogos por problemas físicos.

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- O que eu mais quero é ter sequência, minha carreira sempre foi assim, tive sequência de jogos. Nunca tive nenhum problema físico, pelo contrário. No Chelsea joguei mais de 90% dos jogos todo o tempo que fiquei lá. Nunca fui um jogador de ficar de fora, sempre gostei de estar dentro campo. Espero poder ter essa sequência no Brasil. O que eu espero é sempre estar jogando, evoluindo, e fazendo o que eu gosto - afirmou.

No começo da temporada, em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, o meia já havia deixado claro o desejo em voltar a vestir a Amarelinha. Na coletiva, o atleta que participou das Copas de 2014 e 2018 reiterou a vontade em voltar à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Qatar.

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- Não vou mentir e falar que não penso nisso. Claro que eu penso. Para mim, seleção ainda não está no passado. Creio que tenho condições de vestir a camisa da seleção novamente. Mas meu primeiro objetivo é pensar no Corinthians, em estar bem e jogando bem aqui. Conseguir vitórias. Consequentemente, a seleção pode chegar. Se estiver fazendo o meu trabalho bem feito, as chances de voltar a seleção aumentam. Copa do Mundo é um sonho e quero estar lá - concluiu.

Tendo participado apenas da metade do segundo tempo no empate contra o Botafogo-SP, Willian vem treinando normalmente e deve ser titular no duelo contra o Red Bull Bragantino, no domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.