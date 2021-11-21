Willian Arão vê Flamengo vivo na disputa pelo título brasileiro: 'Vamos lutar até o final'

O Flamengo continua vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Rubro-Negro venceu o Internacional por 2 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 34ª rodada, chegou aos 66 pontos e se manteve oito atrás do líder Atlético-MG, que tem 74. + ATUAÇÕES: Vitinho é destaque em vitória do Flamengo sobre o Inter no Beira-RioCom apenas quatro jogos pela frente, o Flamengo tem pouca margem para erro na caça ao líder Atlético-MG. Após a vitória sobre o Internacional, fora de casa, o volante Willian Arão ressaltou que o campeonato ainda não acabou e que ainda tem muita luta pela frente.