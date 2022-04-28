Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Willian Arão, do Flamengo, perde na Justiça e dívida com o Botafogo alcança R$ 5,5 milhões
futebol

Willian Arão, do Flamengo, perde na Justiça e dívida com o Botafogo alcança R$ 5,5 milhões

Recurso de Embargos de Declaração do volante do Flamengo é recusado por unanimidade pelo TST; Botafogo aguarda depósito do valor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:59

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:59

Além de começar a colher bons resultados dentro de campo, o Botafogo teve uma importante vitória na Justiça. O TST negou por unanimidade um Recurso de Embargos de Declaração feito por Willian Arão, do Flamengo. A dívida do volante com o Alvinegro, agora avaliada em R$ 5,5 milhões, continua valendo.+ Botafogo ganha mais de 9000 sócios em abril e quer aumentar vantagens para 'além do jogo'
O jogador entrou com esse recurso nos últimos meses, na tentativa de diminuir o valor. Não deu certo, mas ele ainda pode recorrer mais uma vez. O Botafogo mantém a posição e está à espera do depósito, referente justamente à transferência do camisa 5 ao Flamengo em 2016.
Willian Arão já depositou por volta de R$ 400 mil nos autos do processo. Esta quantia será descontada do total que o atleta deve ao Botafogo. Portanto, na prática, o Alvinegro tem pouco mais de R$ 5 milhões a receber. O jornalista Matheus Mandy informou primeiramente e o LANCE! confirmou.
A questão envolvendo Arão começou no fim de 2015. Após se destacar na Série B por empréstimo junto ao Corinthians, o Botafogo exerceu uma obrigação de compra no valor de R$ 400 mil. O jogador devolveu o dinheiro ao Alvinegro, deu fim à opção e dias depois assinou com o Flamengo.
Desde então, jogador e clube travam batalha na Justiça sobre a polêmica saída. O valor tem aumentado praticamente de forma exponencial: era R$ 4 milhões em abril de 2020, R$ 4,8 milhões em maio de 2021 e agora está em R$ 5,5 milhões.
Crédito: WillianArãoemaçãopeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados