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Willian anuncia saída do Chelsea: 'Chegou a hora de seguir em frente'

Brasileiro chega na reta final de seu contrato em Stamford Bridge e vai procurar nova casa, mas demonstra gratidão ao clube. Segundo imprensa inglesa, destino deve ser o Arsenal...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 10:43

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 10:43

Crédito: Willian atuou por sete anos com a camisa dos Blues (AFP
Chegou ao fim a passagem de Willian pelo Chelsea. O brasileiro, que completa 32 anos neste domingo (9), anunciou nas redes sociais que está deixando o clube de Stamford Bridge, onde estava desde agosto de 2013. Seu contrato termina oficialmente no dia 31 de agosto. O atacante deixou uma carta aos torcedores nas redes sociais e demonstrou gratidão pelo período na equipe:
- Chegou a hora de seguir em frente. Eu vou sentir falta dos meus companheiros de equipe, com certeza. Dos funcionários do clube, que sempre me trataram como um filho, e eu vou sentir falta dos fãs. Eu saio com minha cabeça erguida, seguro por saber que ganhei coisas aqui e sempre dei o meu melhor com a camisa do Chelsea! - disse o jogador.
Revelado pelo Corinthians, Willian foi contratado pelo Chelsea após breve passagem pelo Anzhi, da Rússia. Na equipe inglesa, assumiu um papel de destaque e atuou em 339 partidas, com 63 gols marcados e 62 assistências. Ele conquistou a Premier League por duas vezes, além de ter levantado uma Copa da Inglaterra, uma Taça da Liga Inglesa e uma Europa League. De acordo com a imprensa da Inglaterra, porém, Willian não vai nem precisar mudar de cidade. O novo destino do jogador deve ser o Arsenal, que ofereceu três anos de contrato para contar com os serviços do brasileiro - o Chelsea havia oferecido dois.
Antes do anúncio oficial de Willian, Frank Lampard, técnico do Chelsea, classificou o brasileiro como um 'jogador fantástico' e disse que não ficaria desapontado com a saída.

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