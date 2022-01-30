William Oliveira tem acerto para deixar o Ceará e reforçar o Sport

Segundo informação publicada pelo diário 'O Povo', o meio-campista William Oliveira não deve continuar no Ceará para o restante da atual temporada já que, verbalmente, estaria acertado para se tornar reforço do Sport.Agora, o LANCE! também está no TikTok! ConfiraA negociação já estaria, inclusive, na parte final dos trâmites onde William viajará para a cidade de Recife onde cumpriria os trâmites tradicionais de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo com validade até o final do ano.

William Oliveira perdeu espaço na equipe cearense desde a temporada de 2020, tendo no clube de Pernambuco uma nova oportunidade de consolidação que, inclusive, pode lhe render até mesmo vínculo definitivo junto ao clube da Praça da Bandeira.

Isso porque o acordo entre o atleta de 29 anos de idade e o Ceará tem validade justamente até dezembro deste ano, dando a possibilidade tanto do Sport como de qualquer outro clube chegar a um acordo por sua contratação sem a necessidade de pagar a taxa de transferência.