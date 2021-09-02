Wilian é registrado no BID e está apto a estrear pelo Corinthians

Crédito: Reprodução/CBF

O nome do meia Willian saiu no Boletim Informativo Diário da CBF, na tarde desta quinta-feira (2). Com isso, o jogador, que foi apresentado na última quarta-feira (1º), durante a live especial de aniversário de 111 anos do Corinthians, já está apto para reestrear pelo clube.

O processo de regularização do jogador pela equipe do Parque São Jorge não foi trabalhoso, já que a rescisão de seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, aconteceu na segunda para que ele pudesse acertar com o Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasleirão e simule os próximos jogosLivre no mercado, bastou o Timão entrar com as documentações Na Confederação Brasileira de Futebol para regularizar a situação do atleta, que nem mesmo estava mais à mercê da janela de transferências internacional, que fechou nesta terça-feira (31), por ter rompido o seu vínculo com os Gunners antes do encerramento.

Como fez toda a pré-temporada em território inglês com elenco do seu ex-time, Willian está em ritmo de jogo, ainda que não entre em campo de forma oficial desde maio, e existem boas chances do camisa 10 ser relacionado para o duelo contra o Juventude, que é o próximo compromisso corintiano, na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.