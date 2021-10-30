Weverton, Rony e Veiga são indicados ao prêmio de melhor jogador da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras tem três representantes no prêmio de Melhor Jogador da Conmebol Libertadores da América, sendo estes Rony, Raphael Veiga e Weverton. O principal atleta do torneio será escolhido através de uma votação popular na internet.

Na temporada pasmada, o goleiro e o ponta também concorreram ao título de melhor da competição continental. Acompanhados de Gustavo Gómez, pelo lado palestrino, porém, perderam para o atacante Marinho, do Santos.Na edição atual, os atletas estão disputando o troféu com Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, do Flamengo.