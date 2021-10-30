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futebol

Weverton, Rony e Veiga são indicados ao prêmio de melhor jogador da Libertadores

Goleiro e atacante representaram o Verdão na premiação da última temporada
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LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 09:00

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem três representantes no prêmio de Melhor Jogador da Conmebol Libertadores da América, sendo estes Rony, Raphael Veiga e Weverton. O principal atleta do torneio será escolhido através de uma votação popular na internet.
Na temporada pasmada, o goleiro e o ponta também concorreram ao título de melhor da competição continental. Acompanhados de Gustavo Gómez, pelo lado palestrino, porém, perderam para o atacante Marinho, do Santos.Na edição atual, os atletas estão disputando o troféu com Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, do Flamengo.
Pela Libertadores, o Palmeiras entra em campo novamente na final da competição, marcada para o dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília), contra o Flamengo.

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