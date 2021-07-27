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Weverton revela meta de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Arqueiro revelou que o clube busca igualar as campanhas campeãs de 2016 e 2018...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu, no último sábado (24), o Fluminense por 1 a 0 e se manteve na liderança do Brasileirão. Após a partida, o clube divulgou, em seu canal oficial no YouTube, o video dos bastidores da competição, no qual o goleiro Weverton revela a meta de pontos do time no torneio.
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- Mais uma oportunidade pra gente chegar perto do nosso objetivo, que são os 80 pontos. É em nossa casa, com um adversário duro e forte. É ter atenção e impor nosso ritmo. Se fizer o melhor de cada um, tenho certeza que vamos sair daqui com os três pontos - afirmou Weverton.​Veja a tabela completa do BrasileirãoCom isso, a equipe busca igualar as campanhas campeãs brasileiras de 2016 e 2018. Atualmente, o clube possui 31 pontos e, deste modo, precisa de mais 16 vitórias e um empate em 25 jogos para conquistar a pontuação desejada.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em busca de mais um Brasileirão, o Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado (31), às 19h (horário de Brasília), contra o São Paulo.

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