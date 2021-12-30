Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Weverton relembra frustração do Palmeiras no último Mundial e de possível final contra o Chelsea
futebol

Weverton relembra frustração do Palmeiras no último Mundial e de possível final contra o Chelsea

Goleiro bicampeão da América também pediu atenção da equipe na semifinal da competição, que será disputada em fevereiro
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 16:00

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 16:00

Destaque do Palmeiras na conquista do bicampeonato consecutivo da Libertadores da América em 2021, Weverton já está de olho na disputa do Mundial de Clubes, que está prevista para fevereiro do ano que vem.
Palmeiras observa atacante que joga na Itália, Nikão negocia com o Internacional, Coutinho quer voltar ao Brasil… A manhã do Mercado!
Em entrevista concedida ao site oficial da FIFA, o camisa 21 do Verdão projetou a possível disputa da decisão da competição contra o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.
- O Chelsea é uma excelente equipe. Eles não se tornaram campeões da Europa à toa. Venceram um excelente time do Manchester City na final. Eles têm ótimos jogadores. O Thiago Silva, meu amigo, continua jogando com um excelente padrão. Lukaku é muito imponente, um grande atacante. Mendy é um dos melhores goleiros do futebol mundial. O Chelsea é muito completo e está em grande forma - comentou, destacando a importância de manter o foco na semifinal.
Veja a tabela completa do Mundial de Clubes- Mas temos mais um passo para chegar à final da Copa do Mundo de Clubes. Sabemos que não podemos considerar como certa uma vaga na final. Vimos isso no ano passado e outras grandes equipes viram isso antes de nós. O padrão das equipes melhorou muito - completou.
Questionado sobre a eliminação na semifinal do último Mundial de Clubes diante do Tigres, do México, Weverton relembrou a frustração, mas prometeu a redenção do Palmeiras.
- Não era a campanha que queríamos ou esperávamos. No entanto, não tivemos tempo de nos prepararmos ou nos adaptarmos ao fuso horário e clima do país. As equipes geralmente têm 15, 20 dias para se adaptar. Se não me engano, jogamos a final [da Libertadores] no sábado, jogamos o Brasileiro na terça e fizemos nosso primeiro jogo pelo Mundial já no domingo. É tão difícil ir para o outro lado do mundo e se adaptar a tudo naquela época. Mas aprendemos muito com isso. Às vezes, as derrotas nos ensinam ainda mais. Posso prometer que seria muito diferente da primeira vez - finalizou.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo de férias, os jogadores do Verdão seguem focados para a disputa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Crédito: WevertontemduasLibertadorescomogoleirodoPalmeiras(Foto:JuanMabromata/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados