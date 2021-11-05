Weverton reclama do preço dos ingressos para final da Libertadores: ‘Lamentamos muito’

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O goleiro Weverton, do Palmeiras, se manifestou em entrevista ao LANCE!/NOSSO PALESTRA nesta quinta-feira (04) reclamando do preço dos ingressos para a final da Libertadores, que será disputada em no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Flamengo.

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Para o arqueiro palestrino, o preço da entrada não condiz com a crise financeira que o Brasil vive atualmente. Ainda na visão do arqueiro titular da equipe comandada por Abel Ferreira, o torcedor precisa ter o direito mínimo de lutar pelo ingresso para uma partida de final da competição mais badalada do continente Sul-Americano.

- Lamentamos muito. Chegar em um jogo desse tamanho, o torcedor tem que ter no mínimo o direito de lutar por esse ingresso. Não concordo com o preço. Tudo está muito caro. Vivemos uma crise – analisou.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda sem saber se vai levar a família para a decisão, destacou o medo com a insegurança de uma final entre dois clubes brasileiros ser disputada fora do país, lembrando que o Uruguai foi palco de uma grande briga entre torcedores do Peñarol e do Palmeiras na Libertadores de 2017.

- Só quem tem dinheiro vai para a final, mas o Palmeiras é de todos. Até para a gente (jogadores) é ruim tirar nossa família daqui para levar para Montevidéu. Não sabemos se terá segurança total. Esse jogo poderia ser aqui no Brasil, tudo seria muito mais fácil – concluiu.

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