Weverton pode encerrar 2020 como goleiro com mais minutos em campo no mundo

Destaque e titular do Palmeiras em quase todos os jogos do clube nesta temporada, o goleiro Weverton pode garantir um recorde mundial nestes últimos dez dias de temporada. De acordo com uma pesquisa feita pela CIES Football, o atual dono do gol alviverde é o segundo goleiro que mais atuou em 2020 no futebol mundial.
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Com 4728 minutos, o camisa 21 do Verdão só perde para Marcelo Lomba, do Internacional, que atuou por 12 minutos a mais. Porém, na semifinal da Copa do Brasil, Weverton terá dois jogos a mais do que o arqueiro colorado até o final deste ano. >> Veja a classificação do Brasileirão 2020
Na terceira posição, vem outro nome muito conhecido do torcedor alviverde. Titular do Ceará, o ídolo Fernando Prass, mesmo aos 40 anos de idade, completa o pódio de goleiros com mais minutos em campo em 2020, com 4620 minutos.
A lista dos 10 goleiros que mais atuaram no mundo ainda conta com Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Manuel Neuer, do Bayern de Munique e Gianluigi Donnarumma, do Milan.
Titular nos 16 jogos da campanha do título paulista do Palmeiras em 2020, Weverton também é um dos líderes do elenco em jogos na temporada. Com 52 aparições, ele só perde para Willian, que esteve em campo 54 vezes.
Das 52 vezes que defendeu a meta alviverde neste ano, o atual goleiro da Seleção Brasileira não foi vazado em quase metade delas (25). Caso ele não sofra mais gols nos últimos três jogos do ano, ele também vai superar um recorde pessoal pelo clube, conquistado na temporada passada, quando ficou 26 jogos sem ser vazado.