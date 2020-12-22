Weverton pode encerrar 2020 como goleiro com mais minutos em campo no mundo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Destaque e titular do Palmeiras em quase todos os jogos do clube nesta temporada, o goleiro Weverton pode garantir um recorde mundial nestes últimos dez dias de temporada. De acordo com uma pesquisa feita pela CIES Football, o atual dono do gol alviverde é o segundo goleiro que mais atuou em 2020 no futebol mundial.

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Com 4728 minutos, o camisa 21 do Verdão só perde para Marcelo Lomba, do Internacional, que atuou por 12 minutos a mais. Porém, na semifinal da Copa do Brasil, Weverton terá dois jogos a mais do que o arqueiro colorado até o final deste ano. >> Veja a classificação do Brasileirão 2020

Na terceira posição, vem outro nome muito conhecido do torcedor alviverde. Titular do Ceará, o ídolo Fernando Prass, mesmo aos 40 anos de idade, completa o pódio de goleiros com mais minutos em campo em 2020, com 4620 minutos.

​A lista dos 10 goleiros que mais atuaram no mundo ainda conta com Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Manuel Neuer, do Bayern de Munique e Gianluigi Donnarumma, do Milan.

​Titular nos 16 jogos da campanha do título paulista do Palmeiras em 2020, Weverton também é um dos líderes do elenco em jogos na temporada. Com 52 aparições, ele só perde para Willian, que esteve em campo 54 vezes.