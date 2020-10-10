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Weverton participa de campanha sobre desaparecimento de crianças

Goleiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira será responsável por compartilhar ação de ONG em suas redes sociais
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Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 12:00
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O goleiro Weverton será parte de uma campanha de conscientização sobre o desaparecimento de crianças no Brasil. O objetivo da ação social, realizada no Dia das Crianças (12 de outubro), é mostrar o rosto dos desaparecidos em vários canais de comunicação e prestar apoio às famílias atingidas.
A OTB Sports, empresa que gerencia a carreira de Weverton, criou a campanha em parceria com a ONG Mães da Sé. O goleiro do Verdão será responsável por compartilhar e divulgar a ação em suas redes sociais, assim como outros diversos jogadores que atuam tanto no Brasil quanto no exterior.
– Fico muito feliz em poder ajudar nesse tipo de causa. Milhares de jovens desaparecem no nosso país e isso causa uma dor muito grande nos familiares. Quero contribuir e auxiliar essas famílias a encontrarem seus entes queridos – afirma Weverton.– Peço a todos que ajudem nessa empreitada, pois ter um familiar desaparecido e sem informação alguma é uma coisa terrível. Vamos colaborar de alguma forma com essas pessoas queridas e amadas – completa o goleiro do Palmeiras.
São registrados cerca de 50 mil sumiços de crianças e adolescentes por ano no Brasil. A ONG Mães da Sé atua na articulação dos setores público e privado na busca do paradeiro dos desaparecidos, além de oferecer assistência jurídica e psicológica às famílias afetadas.
– A busca pelos nossos filhos é intensa e toda ajuda é sempre bem-vinda. Às vezes não sabemos por onde procurar e nos faltam veículos de comunicação para divulgação. Quando temos a oportunidade de envolver pessoas com grande visibilidade, como os atletas, é de grande ajuda – explica Ivanise Esperidião, presidente da ONG.

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