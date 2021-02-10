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Weverton mira disputa do Palmeiras pelo terceiro lugar no Mundial: ‘É onde estamos’

Destaque do Verdão projetou vitória e 'cabeça erguida' no restante da temporada
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 15:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O goleiro do Palmeiras, Weverton, participou, ao lado de Abel Ferreira, de uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), no Qatar, pelo Mundial de Clubes. Apesar da eliminação, ele foi o destaque da equipe na semifinal da competição com defesas importantes durante a partida contra o Tigres-MEX.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Estudo mede as torcidas que mais passam raiva no Brasil. Veja o ranking!
Weverton comentou um pouco sobre a derrota, mas ressaltou que o time segue de cabeça erguida para o resto da temporada.
– Não era o que queríamos, mas é onde estamos. Vamos entrar em campo para fazer o melhor e vencer. As coisas não saíram bem, mas jogamos para vencer todos os jogos. Vamos em busca da vitória para voltar ao Brasil e seguir na temporada – projetou o arqueiro.Assim como o goleiro, o treinador Abel Ferreira reiterou o discurso de buscar a vitória, independentemente, do valor do jogo.
– A mim, sempre ensinaram que é melhor ficar à frente do que atrás. Vamos lutar pelo terceiro lugar. Não era o que queríamos, mas é pelo que lutamos - afirmou o português.
Tentando vencer pela primeira vez nesse Mundial, o Palmeiras de Weverton e Abel Ferreira enfrenta o Al-Ahly-EGI nesta quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília), pela disputa de terceiro lugar da competição.

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