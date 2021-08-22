Weverton lamenta resultado contra o Cuiabá em casa: 'Não dava para perder'

Após a derrota para o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (22), no Allianz Parque, pela 17º rodada do Brasileirão, o goleiro Weverton concedeu entrevista à beira do gramado e lamentou o resultado. O camisa 21 do Palmeiras pregou respeito ao adversário, mas cobrou os companheiros. Segundo ele, a estratégia adotada pelo Cuiabá dificultou o Verdão, que não conseguiu balançar a rede adversária.- Em um campeonato de pontos corridos não dá para perder esse tipo de jogo, com todo respeito ao Cuiabá, que fez uma grande partida. Infelizmente nossa bola não quis entrar hoje, podíamos ficar o dia inteiro jogando que não ia entrar. Walter fez grandes defesas, finalizamos muito, e no contra-ataque fizeram o gol no primeiro minuto, que já fez mudarmos de estratégia, e depois no final. Mas estamos na luta, vamos corrigir os erros, tem muito pelo campeonato pela frente - comentou.