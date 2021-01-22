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futebol

Weverton lamenta chances perdidas pelo Palmeiras e avisa: ‘Não podemos nos abater’

Um dos principais destaques do Verdão na temporada, o camisa 21 reconheceu a superioridade do Flamengo
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Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 22:04

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 22:04
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
A desorganização do Palmeiras diante do Flamengo, nesta quinta-feira (21), no Estádio Mané Garrincha, foi pauta da entrevista na saída do gramado. Segundo o goleiro Weverton, um principais destaque do Palmeiras na atual temporada, o Verdão não soube aproveitar as chances criadas e esbarrou na dificuldade de enfrentar uma equipe qualificada.
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– Foi um jogo difícil, truncado. São dois concorrentes pelo título. Criamos as oportunidades primeiro, mas não conseguimos fazer. O Flamengo foi mais feliz, em uma infelicidade nossa. Aí, quem toma gol primeiro acaba correndo mais, se desorganizando mais – analisou.
Além de destacar a eficácia da equipe de Rogério Ceni, o camisa 21 falou sobre a maratona de jogos do Palmeiras para justificar o desempenho aquém em Brasília.– A gente vem em uma maratona e correr mais e correr errado é sempre mais difícil. Mas vamos continuar nosso trabalho, que está sendo muito bem feito.
Por fim, Weverton deixou claro que a derrota não pode ter influência no moral do Palmeiras, já que está classificado para duas finais.
– Estamos no caminho certo, é uma derrota que não pode nos abater. É continuar nosso trabalho, que temos muita coisa grande pela frente. Então, é ter tranquilidade, saber administrar bem e pensar no próximo adversário – finalizou.
O penúltimo compromisso do Verdão antes de enfrentar o Santos, pela finalíssima da Copa Libertadores da América, é diante do Ceará. A partida está prevista para este domingo (24), às 16 horas (de Brasília), no Castelão.

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