Weverton fica mais um jogo sem sofrer gol e iguala recorde de 2019

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

“Baliza a zero”. A expressão típica do português de Portugal que Abel Ferreira trouxe ao dia-a-dia vai sendo introduzida de vez ao vocabulário do goleiro Weverton. Com a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 21 alcançou 26 partidas sem sofrer gols na temporada - mesmo número que ele alcançou em 2019.

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Na partida deste domingo, ele foi essencial ao garantir a vitória e os três pontos após o Verdão sofrer durante todo o segundo tempo com diversas jogadas perigosas do time de Bragança Paulista. Como o próprio goleiro já brincou, a baliza foi mantida "a zero" mais uma vez.

Em 2018, Weverton ficou 21 partidas sem ser vazado. As 26 partidas sem gols sofridos em 54 jogos disputados são o maior número de jogos que um goleiro do Palmeiras manteve a “baliza a zero” desde 2001.