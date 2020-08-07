Weverton fez preleção antes do Dérbi e indica o que o Palmeiras precisa para vencer próximo jogo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dos destaques do empate por 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras na última quarta-feira (5), o goleiro Weverton também foi importante fora dos gramados. Ele fez uma preleção antes do clássico que abriu a final do Campeonato Paulista deste ano, com jogo na arena rival, e estará em campo neste sábado, na grande decisão, dentro do Allianz Parque.

- A gente trabalhou metade do ano inteiro para chegar até esse momento. Sonhamos com essa final, sonhamos em ser campeões. Eu tenho certeza que, nesse momento, tem joelho no chão, tem pessoas jogando energia para nós, querendo que a gente dê o nosso melhor e que a gente vença. Agora chegou a hora de a gente levar eles para o campo também. Não tem bola perdida, toda dividida é nossa – iniciou ele em vídeo divulgado pela TV Palmeiras.

- A gente lutou e se preparou, estamos mais do que preparados. A gente vai vencer, põe isso na cabeça. Visualiza cada um chegando em casa, feliz, com o troféu, com a medalha de campeão e desfrutar com as pessoas que a gente ama. É isso que vale a pena para a gente se entregar ao máximo lá dentro – complementou ele.A partida terminou 0 a 0, com quatro grandes defesas realizadas pelo arqueiro, que recebeu a maior nota entre os dois times no aplicativo SofaScore (8,0). Weverton avaliou o embate e indicou o que o Palmeiras precisa para sair vitorioso no segundo jogo da final.

- A gente sabia da dificuldade, é um clássico, mas a equipe se comportou bem. Tem que ter a cabeça tranquila, fizemos o nosso melhor, não faltou luta e nem vontade da equipe. A equipe se comportou com muita disposição e é isso que a gente tem que levar para a final de sábado, em casa, essa disposição, essa garra, melhorar ainda mais, e tenho certeza que vamos fazer um bom papel e sair com essa vitória.