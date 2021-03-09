Weverton encerra temporada com recorde de prêmios individuais em competições diferentes no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dos principais nomes do Palmeiras em uma das temporadas mais vitoriosas do clube, Weverton ganhou prêmios e atingiu uma série de marcas individuais dentro e fora do Verdão, marcando, de vez, seu nome na história. O goleiro foi personagem fundamental nas três conquistas da temporada de 2020, com inúmeras defesas marcantes e com muita segurança debaixo das traves.

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Fundamental na temporada

No Paulistão, além de uma defesa importante em um chute de Mateus Vital no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians, Weverton pegou dois pênaltis no jogo da volta, e foi essencial para a conquista do torneio.

Na Libertadores, além das demais defesas durante a campanha, o arqueiro fechou o gol contra o River Plate no Allianz Parque e saiu de campo eleito o melhor da partida.

Na Copa do Brasil, ele também foi importante durante a maioria dos jogos, protegendo a meta alviverde e sendo vazado em apenas três das sete partidas com ele em campo.

No Brasileirão, apesar de o Palmeiras ter terminado na sétima colocação (muito devido ao foco nas copas), o goleiro também brilhou e fez, em conjunto com o a zaga palmeirense, com que a equipe terminasse o campeonato com a terceira melhor defesa.

Devido ao alto desempenho em toda a temporada de 2020, ele saiu com o prêmio de melhor goleiro da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Na história recente, Weverton é o que mais conquistou premiações individuais por competições diferentes em uma temporada. História no Maior Campeão Nacional

O título da Copa do Brasil é o quarto de Weverton com a camisa alviverde; somam-se os dois outros dessa temporada e o Brasileirão de 2018, ano no qual ele assumiu a posição de titular dentro do clube. Desde que estreou, são 159 jogos, tornando-o o décimo goleiro que mais atuou pelo clube.

Recentemente, o arqueiro bateu uma marca que não era atingida havia 23 anos: chegou à terceira temporada consecutiva com 20 ou mais jogos sem sofrer gols, algo que não acontecia desde que Velloso não foi vazado por 28 partidas em 1995, 24 em 1996 e 27 em 1997. Foram 21 jogos sem ser vazado em 2018 e 26 em 2019, até então recorde de um arqueiro palmeirense em um mesmo ano neste século, mas, na atual temporada, o camisa 21 chegou a 30, batendo seu próprio recorde.

Com um total de 82 jogos sem levar gols desde que chegou ao Verdão, Weverton fica na terceira posição do ranking de goleiros com mais partidas sem ser vazado neste século, atrás apenas de Marcos (107) e Fernando Prass (101). Atleta com mais minutos em campo na última temporada, ele atuou em 70 dos 79 jogos do Palmeiras em 2020/21 e saiu de 35 partidas sem sofrer gols, o que corresponde a quase 50% dos jogos sem ser vazado.Números gerais de Weverton pelo Palmeiras