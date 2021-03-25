Weverton é expulso, Palmeiras pressiona, mas fica no empate contra o São Bento no Paulistão

Crédito: Goleiro do Verdão foi expulso na metade do primeiro tempo (Cesar Greco / Palmeiras

Em partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Paulista 2021, São Bento e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Weverton foi expulso na primeira etapa e Diego Tavares abriu o placar. Aos 39, de pênalti, Gustavo Gómez igualou a partida.

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Com esse resultado, o Verdão chega aos oito pontos e iguala a pontuação do Red Bull Bragantino no Grupo C do Paulistão. Já a equipe de Sorocaba segue sem vencer no estadual e amarga a última posição do Grupo B, com dois pontos conquistados em quatro partidas.

WEVERTON É EXPULSO E SÃO BENTO ABRE O PLACAR​Aos 23 minutos, no meio-campo, Danilo tocou com pouca força para Gustavo Gómez. Diego Tavares roubou a bola e saiu sozinho até o gol. Weverton deixou a área, foi driblado e deu um carrinho nas pernas do adversário. Salim Fende Chavez não titubeou e apresentou o cartão vermelho para o goleiro palmeirense.

Três minutos depois, o Palmeiras voltou a errar na saída de bola. A equipe de Sorocaba recuperou a posse, Daniel Costa, da entrada da área, tocou de cavadinha para Diego Tavares, que saiu na frente de Vinicius e inaugurou o placar no Estádio Raulino de Oliveira.

REAÇÃO ALVIVERDE

Aos 36, o árbitro consultou o VAR e assinalou pênalti para o Palmeiras em disputa entre Rony e Julinho. Gustavo Gómez converteu a cobrança e recolocou o Verdão na partida. Nos acréscimos da primeira etapa, Rony carimbou a trave.

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Mesmo com um homem a menos, o Palmeiras começou a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: pressionando e criando chances. Em 5 minutos, o Verdão teve duas boas chances de virar a partida com Rafael Elias.

Aos 30 minutos, de muito longe, Patrick de Paula cobrou falta com força. A bola foi caindo no canto esquerdo de Luiz Daniel, que conseguiu mandar para escanteio.

A resposta do São Bento veio oito minutos depois. Daniel Costa recebeu na entrada da área e acertou lindo chute. Vinicius se esticou e conseguiu dar leve toque na bola, que carimbou o travessão.

No último suspiro, aos 45, Gabriel Menino teve a chance de virar a partida. Ele recebeu de Danilo pela direita e soltou a bomba, mas o goleiro do Bentão fez outra boa intervenção. Rony também tentou, mas parou em Luiz Daniel.

FICHA TÉCNICASão Bento 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista

Data: 24 de Março de 2021Horário: 22h00 (horário de Brasília)Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJÁrbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Paulo Cesar ModestoVAR: Marcio Henrique de Gois, Fabricio Porfirio de Moura e Antonio Rogério Batista do Prado

GOLS: Diego Tavares, aos 28'/1ºT (1-0) e Gustavo Gómez, aos 39'/1ºT (1-1)

Cartões amarelos: Julinho e Fábio Bahia (SBO); Danilo, Gabriel Silva e João Martins (PAL)Cartão Vermelho: Weverton (PAL)

SÃO BENTOLuiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel, 1'/2ºT), Dirceu, Bruno Leonardo, Julinho (Pablo, 1'/2ºT); Escobar, Daniel Costa e Fábio Bahia (Serginho, 26'/2ºT); Leilson, Diego Tavares (Coutinho, 39'/2ºT) e Ítalo (Patrick Viera, 20'/2ºT). Técnico: Edson Vieira