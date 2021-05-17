Weverton comenta volta de Dudu ao Palmeiras: ‘Jogador acima da média’

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras se classificou, no último domingo (16), para a final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. Nesta segunda-feira (17), o goleiro Weverton, titular da equipe e recém-convocado para a Seleção Brasileira, foi o convidado do programa 'Seleção SporTV' e falou sobre o atual momento da equipe do Allianz Parque.

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Questionado sobre a participação em mais uma decisão, desta vez contra um grande rival, o arqueiro minimizou a pressão da partida:

– A gente não se sente pressionado. A gente se sente privilegiado e feliz de chegar em mais uma decisão. Se não me engano é a sexta decisão do ano passado para cá. Time do tamanho do Palmeiras é isso, tem que estar brigando por título, vai ganhar, vai perder, mas tem que disputar.Além disso, o camisa 21 comentou sobre a volta do atacante Dudu, bicampeão brasileiro pelo clube e eleito o melhor jogador do torneio nacional em 2018. Ele foi perguntado se há espaço para o 'baixola' no time de Abel Ferreira e se esquivou, mas comemorou a volta do amigo:

– Me botou em encrenca. É um jogador diferenciado, acima da média, vai acrescentar muito ao nosso grupo. Se vai ser titular ou não, aí é com o Abel. O que eu sei é que será muito bem-vindo, e que estamos ansiosos para ter ele aqui no dia a dia com a gente.