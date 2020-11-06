Weverton atinge marca histórica de Velloso com a camisa do Palmeiras

Crédito: (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O goleiro Weverton, do Palmeiras, atingiu uma marca histórica com a camisa do Palmeiras. Depois de não levar gols diante Red Bull Bragantino, ele alcançou Velloso, o último goleiro alviverde que passou três temporadas seguidas sem levar gols em 20 ou mais partidas, entre os anos de 1995, 1996 e 1997, quando passou sem ser vazado por 28 partidas, 24 e 27, respectivamente. Portanto, o atual camisa 21 atingiu a marca inédita nos últimos 23 anos.

​O goleiro do Verdão não sofreu gols em 20 de suas 41 partidas disputadas neste ano. Vale lembrar que em 2018 (seu ano de estreia) e 2019, ele passou em branco no quesito gols sofridos mais de 20 vezes (21 jogos sem sofrer gols em 2018 e 26 em 2019).Ao todo, o goleiro da Seleção Brasileira não sofreu gols em 66 partidas que jogou pelo Palmeiras, número que o coloca na terceira colocação do ranking de goleiros com mais jogos sem ser vazado neste século, atrás apenas de Marcos (107 jogos) e Fernando Prass (101).

Em uma única temporada, Weverton é o recordista do século com 26 jogos sem sofrer gols em 2019. Atleta com mais minutos em campo em 2020 (3.811), ele atuou em 40 dos 43 jogos do Palmeiras em 2020.

O goleiro palmeirense ainda ostenta a terceira menor média de gols sofridos na história do clube. Vazado apenas 82 vezes em 129 jogos, Weverton tem índice de 0,63 gol por partida, atrás só do paraguaio Benítez, com 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978), e do também paraguaio Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 jogos em 1994). São considerados somente goleiros com ao menos dez jogos disputados pelo clube.