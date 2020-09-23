Weverson tem boas atuações e acirra disputa na lateral do RB Bragantino

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Titular na lateral-esquerda do Red Bull Bragantino no último sábado, na vitória do Massa Bruta por 4 a 2 contra o Ceará, o jovem Weverson apresentou um desempenho sólido e seguro para dar 'dor de cabeça' ao técnico Maurício Barbieri. Cria do São Paulo, o defensor de 20 anos substituiu o experiente Edimar, também ex-são-paulino e ausente por suspensão do terceiro cartão amarelo, e deu conta do recado na rodada do Brasileirão.

- Fiquei muito feliz pela atuação da equipe e pela vitória, a gente já vinha jogando bem nos últimos jogos mas o que conta é o resultado. Contra o Ceará conseguimos jogar bem e sair com o resultado - disse Weverson, que também falou sobre o seu desempenho:

- Iniciar o jogo é sempre bom e o que todo atleta deseja, tenho dois meses como profissional e esse foi um dos primeiros que eu iniciei jogando como lateral esquerdo, fiquei feliz pelo meu desempenho - acrescentou.

Após boas atuações, o jogador comentou sobre os companheiros da posição na equipe de Bragança Paulista. Ele valorizou a boa relação com Edimar, principal 'concorrente' do atleta na equipe titular.

- A disputa da posição aqui sempre está aberta, eu, Luan e Edimar sempre trabalhamos com muita concentração e dedicação. O Edimar é o cara que hoje realmente está com mais minutagem e é muito mais experiente, nos damos muito bem e tento pegar o máximo de conselho dele pra poder aperfeiçoar no dia a dia no campo para quando surgir a minha oportunidade está sempre preparado - finalizou.