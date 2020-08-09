Weverson projeta a sua estreia em Brasileirão pelo Red Bull Bragantino

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Com grande expectativa para o Campeonato Brasileiro de 2020, o Red Bull Bragantino estreia na elite nacional neste domingo (9) contra o Santos, às 16h, na Vila Belmiro.

Aos 20 anos, o lateral-esquerdo de origem e meia Weverson foi uma das apostas do técnico Felipe Conceição na campanha campeã do Troféu do Interior. Agora, o jovem vive a expectativa de fazer a sua estreia em Brasileirão.

- Fico muito feliz em ter a oportunidade de disputar a principal competição do país com grandes clubes e grandes jogadores. Graças a Deus tenho desempenhado um bom trabalho nos treinos e o nosso excelente treinador Felipe Conceição tem rodado bem a equipe e aproveitando todos os atletas nos jogos, até porque no Brasileiro o elenco é fundamental - disse Weverson.

Emprestado pelo São Paulo ao Red Bull Bragantino no início deste ano, Weverson está em seu primeiro ano como profissional. Cria de Cotia, o jogador vestiu a camisa da Seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, em que foi campeão, e a Copa do Mundo Sub-17, ambos em 2017. Em 2019, conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo time tricolor.