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futebol

West Ham x Liverpool: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 13h30, pela 21ª rodada da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 15:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 15:30

Crédito: Liverpool busca a segunda vitória seguida (PAUL ELLIS / AFP
Em confronto direto por uma vaga no G4, West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo, às 13h30 (de Brasília), no estádio Olímpico de Londres. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoVindo de quatro vitórias seguidas e sem perder há seis rodadas, o West Ham chega com a moral elevada para encarar o atual campeão. Atualmente a equipe está na quinta posição, com 35 pontos, e ultrapassará o próprio Liverpool em caso de novo triunfo. O técnico David Moyes contará com uma novidade para a partida, pelo menos no banco de reservas: o meia-atacante Jesse Lingard, emprestado pelo Manchester United.
+ Ainda dá para o Liverpool? Confira a tabela do Campeonato Inglês
Na quarta posição, com 36 pontos, o Liverpool venceu o Tottenham na última rodada e quebrou uma série de cinco jogos sem vitórias. A missão agora é provar que o momento virou e a equipe vai brigar pela liderança com os dois clubes de Manchester. Klopp segue com uma extensa lista de desfalques – principalmente no sistema defensivo -, mas terá à disposição o trio Salah, Firmino e Mané.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 31/01/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Olímpico de Londres, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan Moss Onde assistir: ESPN BrasilWEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell; Rice, Soucek, Bowen, Benrahma e Fornals; Michail Antonio
Desfalques: Masuaku e Randolph
Liverpool (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson e Robertson; Jones, Thiago e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.
Desfalques: Matip, Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Keita e Diogo Jota

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