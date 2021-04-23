West Ham x Chelsea: saiba onde assistir e as prováveis esclações

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP

O West Ham recebe o Chelsea em jogo que vale briga direta pela 4ª colocação da Premier League e o sonho de se aproximar da conquista da vaga para a próxima Champions League. O duelo será disputado nesta sábado, às 13h30 (horário de Brasília).Entusiasmo

- Nossa moral está fantástica. Nós estamos no bolo por uma competição europeia. Temos alguns jogos difíceis pela frente, mas eu consigo enxergar a gente brigando até a última rodada. Mantivemos nosso padrão elevado e temos um nível de jogo muito bom. Os jogadores têm sido ótimos e precisamos aguentar firme - disse David Moyes, técnico do West Ham.

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Foco

Enquanto os Hammers estão focados somente na boa campanha da Premier League, o Chelsea também está com a cabeça na semifinal da Champions League diante do Real Madrid na próxima terça-feira. Além disso, os Blues vêm de um desempenho ruim diante do Brighton em que a equipe empatou em casa por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA:West Ham x Chelsea

Data e horário: 24/4/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Ogbonna, Diop e Balbuena; Coufal, Soucek, Noble e Johnson; Fornals; Bowen e Lingard

Desfalques: Antonio (machucado). Dawson (suspenso)

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Kovacic, Kante e Chilwell; Mount e Werner; Havertz