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futebol

West Ham pode atrapalhar negociação de Chelsea por Koundé

Clube inglês está interessado na contratação do zagueiro Kurt Zouma nesta janela. Defensor francês seria envolvido em operação com o Sevilla pelos Blues...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 12:39
Crédito: Zouma é alvo do West Ham na próxima temporada (AFP
O West Ham pode atrapalhar a negociação entre Chelsea e Sevilla pela contratação de Jules Koundé para os Blues. Isso porque os Hammers buscam a chegada de Kurt Zouma, zagueiro do atual campeão da Champions League e que seria envolvido na operação com o clube espanhol, segundo o jornalista Dhamarmesh Sheth.A equipe comandada por David Moyes está disposta a oferecer cerca de 20 milhões de euros (R$ 121,6 milhões) pelo defensor francês. Zouma estava disposto a ser negociado com o clube da Andaluzia, mas a preferência é por permanecer em Londres no próximo ano.
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O West Ham busca reforçar seu elenco em diversos setores com o objetivo de brigar, como na última temporada, por uma vaga pela Champions League. Neste ano, a equipe londrina também irá participar da Liga Europa e pode buscar um título.
Zouma fo revelado pelo Saint-Etienne, mas adquirido ainda jovem pelo clube inglês. Nos primeiros anos, o zagueiro enfrentou algumas dificuldades por conta de sucessivas lesões e foi emprestado ao Everton e Stoke City. Nas duas últimas temporadas, o francês jogou com regularidade pelo Chelsea.

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