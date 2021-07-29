West Ham pode atrapalhar negociação de Chelsea por Koundé

O West Ham pode atrapalhar a negociação entre Chelsea e Sevilla pela contratação de Jules Koundé para os Blues. Isso porque os Hammers buscam a chegada de Kurt Zouma, zagueiro do atual campeão da Champions League e que seria envolvido na operação com o clube espanhol, segundo o jornalista Dhamarmesh Sheth.A equipe comandada por David Moyes está disposta a oferecer cerca de 20 milhões de euros (R$ 121,6 milhões) pelo defensor francês. Zouma estava disposto a ser negociado com o clube da Andaluzia, mas a preferência é por permanecer em Londres no próximo ano.