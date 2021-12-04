futebol

West Ham consegue virada no fim e derrota o Chelsea na Premier League

Hammers ficam duas vezes atrás do marcador, mas conquistam vitória importante em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 11:25

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 11:25

O West Ham conquistou grande vitória sobre o Chelsea por 3 a 2 de virada pela Premier League. Após ficar atrás no placar por duas oportunidades, os Hammers contaram com a sorte para conquistar os três pontos e se segurarem na 4ª colocação. Com o tropeço, a equipe de Thomas Tuchel vê a liderança ameaçada.ESTRELA DE THIAGOApós um início morno e sem grandes oportunidades para as duas equipes, Thiago Silva aproveitou uma cobrança de escanteio aos 28 minutos e abriu o placar para o Chelsea de cabeça. Aos 29, o West Ham respondeu com Coufal aproveitando a sobra de bola pelo lado direito da área e finalizando com perigo, mas o zagueiro brasileiro salvou a bola que já havia passado por Mendy.
JOGO ESQUENTOUOs Blues buscaram ampliar o placar, mas as finalizações pararam em defesas tranquilas de Fabianski. Aos 38 minutos, os Blues vacilaram em uma saída de bola, Mendy cometeu pênalti e Lanzini converteu a cobrança para a equipe mandante. No fim da primeira etapa, Mount recebeu cruzamento de Ziyech e bateu de sem-pulo para marcar um golaço pelo Chelsea.
GOLPE DUROAos 10 minutos da segunda etapa, Bowen recebeu passe de Coufal na grande área e bateu no cantinho de Mendy para empatar novamente a partida. Aos 29, Antonio fez boa jogada pelo lado direito, cruzou para o autor do segundo gol livre de marcação, mas a finalização de carrinho foi pela linha de fundo. Aos 41, Masuaku tentou cruzar para a área, mas o desvio no defensor do Chelsea enganou Mendy e os Hammers viraram a partida.
Crédito: WestHamfoiaúnicaequipeamarcartrêsgolsnoChelseanaPremierLeague(GLYNKIRK/AFP

