West Ham consegue virada no fim e derrota o Chelsea na Premier League

O West Ham conquistou grande vitória sobre o Chelsea por 3 a 2 de virada pela Premier League. Após ficar atrás no placar por duas oportunidades, os Hammers contaram com a sorte para conquistar os três pontos e se segurarem na 4ª colocação. Com o tropeço, a equipe de Thomas Tuchel vê a liderança ameaçada.ESTRELA DE THIAGOApós um início morno e sem grandes oportunidades para as duas equipes, Thiago Silva aproveitou uma cobrança de escanteio aos 28 minutos e abriu o placar para o Chelsea de cabeça. Aos 29, o West Ham respondeu com Coufal aproveitando a sobra de bola pelo lado direito da área e finalizando com perigo, mas o zagueiro brasileiro salvou a bola que já havia passado por Mendy.
JOGO ESQUENTOUOs Blues buscaram ampliar o placar, mas as finalizações pararam em defesas tranquilas de Fabianski. Aos 38 minutos, os Blues vacilaram em uma saída de bola, Mendy cometeu pênalti e Lanzini converteu a cobrança para a equipe mandante. No fim da primeira etapa, Mount recebeu cruzamento de Ziyech e bateu de sem-pulo para marcar um golaço pelo Chelsea.
GOLPE DUROAos 10 minutos da segunda etapa, Bowen recebeu passe de Coufal na grande área e bateu no cantinho de Mendy para empatar novamente a partida. Aos 29, Antonio fez boa jogada pelo lado direito, cruzou para o autor do segundo gol livre de marcação, mas a finalização de carrinho foi pela linha de fundo. Aos 41, Masuaku tentou cruzar para a área, mas o desvio no defensor do Chelsea enganou Mendy e os Hammers viraram a partida.