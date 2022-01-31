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futebol

Wesley usa o próprio Abel como motivação para cavar seu espaço no Palmeiras

Treinador diz que não há titulares no Verdão; e camisa 11 confia em boas atuações quando houver oportunidade para garantir seu espaço na equipe titular...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:06
Autor do único gol do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no sábado (29), pelo Campeonato Paulista, Wesley é talvez a revelação das categorias de base do time alviverde que mais tem prestígio com o técnico Abel Ferreira. E, por conta disso, o atacante usa a própria fala do comandante português como motivação para tentar cavar seu espaço na equipe titular.- É importante estar sempre atuando bem, mostrando para o treinador. Tem a própria fala dele, 'não tem equipe titular'. Então, é importante para ter mais oportunidades.
Sobre sua atuação no sábado, o camisa 11 destacou que o gol marcado aumenta a sua vontade para a disputa do Mundial de Clubes.
- Começar o ano com gol é bom, aumenta a sua autoestima para o nosso grande objetivo, que é sair com o bicampeonato mundial.
O Palmeiras embarca para os Emirados Árabes Unidos na quarta-feira (2). A estreia do time no Mundial será no dia 8, contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, às 13h30 (de Brasília).De olho na competição, o atacante aponta que as partidas dos paulistas cumpriram o objetivo de servir como preparação do Verdão para a mais importante disputa da temporada.
- A gente colocou cada um como uma final, são os jogos que temos para nos preparar para o nosso grande objetivo.
Antes do Mundial, o Palmeiras encara ainda o Água Santa, nesta terça-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A expectativa é que por ser a despedida do time frente à sua torcida, os titulares sejam escalados.
O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.TABELA
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Crédito: Wesleyparticipadotreinodestasegunda-feiradoVerdão,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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