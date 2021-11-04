Wesley será julgado pelo STJD e pode perder até seis partidas do Palmeiras

Embalado após conquistar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ter um desfalque importante para a reta final da competição. Expulso no empate em 0 a 0 contra o Bahia, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o atacante Wesley será julgado na próxima terça-feira (09) pelo STJD por ter acertado o peito do adversário com a sola do pé.A Cria da Academia foi enquadrada no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“praticar jogada violenta”) e pode ser punido com até seis jogos de suspensão.