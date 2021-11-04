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futebol

Wesley será julgado pelo STJD e pode perder até seis partidas do Palmeiras

Atacante foi expulso contra o Bahia, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileiro, e pode desfalcar o Verdão em seis rodadas do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 12:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Embalado após conquistar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ter um desfalque importante para a reta final da competição. Expulso no empate em 0 a 0 contra o Bahia, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o atacante Wesley será julgado na próxima terça-feira (09) pelo STJD por ter acertado o peito do adversário com a sola do pé.A Cria da Academia foi enquadrada no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“praticar jogada violenta”) e pode ser punido com até seis jogos de suspensão.
Como o julgamento está previsto para acontecer apenas na próxima terça (09), Wesley está liberado para enfrentar o Santos, neste domingo (07), às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.Com 52 pontos somados, o Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão. A vitória do Atlético-MG sobre o Grêmio, em partida disputada nesta quarta-feira (03), fez com que a equipe mineira aumentasse a distância para o Alviverde em 10 tentos.

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