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futebol

Wesley, do time sub-20 do Botafogo, será relacionado contra o Grêmio

Com as ausências de Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, suspensos, Alvinegro recorre a reforço caseiro e capitão da equipe de base vai subir ao time profissional...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 14:07

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:07

Crédito: Arquivo Pessoal
Com problemas para montar a defesa, Bruno Lazaroni vai recorrer a um reforço caseiro. O Botafogo não poderá contar com Marcelo Benevenuto e Rafael Forster diante do Grêmio na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Braisleiro. Com apenas dois zagueiros disponíveis, Wesley, capitão do sub-20, vai integrar o plantel que viajará ao Rio Grande do Sul.
A dupla de zagueiros titular será composta por Kanu e Sousa. Benevenuto, titular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Forster, que vem jogando como volante mas é zagueiro de origem, foi expulso contra o Sport e cumprirá suspensão automática.
Wesley é o capitão do time sub-20 do Botafogo. Durante a paralisação das competições por conta do novo coronavírus, em agosto, ele participou ativamente dos treinamentos da equipe profissional no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
Assim como Luís Henrique, vendido recentemente ao Olympique de Marselha, Wesley pertence ao Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul, e está emprestado ao Botafogo, que possui parte dos direitos federativos do zagueiro por vitrine e tem uma opção de compra para tê-lo em definitivo no futuro.

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