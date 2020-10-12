Wesley, do time sub-20 do Botafogo, será relacionado contra o Grêmio

Crédito: Arquivo Pessoal

Com problemas para montar a defesa, Bruno Lazaroni vai recorrer a um reforço caseiro. O Botafogo não poderá contar com Marcelo Benevenuto e Rafael Forster diante do Grêmio na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Braisleiro. Com apenas dois zagueiros disponíveis, Wesley, capitão do sub-20, vai integrar o plantel que viajará ao Rio Grande do Sul.

A dupla de zagueiros titular será composta por Kanu e Sousa. Benevenuto, titular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Forster, que vem jogando como volante mas é zagueiro de origem, foi expulso contra o Sport e cumprirá suspensão automática.

Wesley é o capitão do time sub-20 do Botafogo. Durante a paralisação das competições por conta do novo coronavírus, em agosto, ele participou ativamente dos treinamentos da equipe profissional no campo anexo do Estádio Nilton Santos.