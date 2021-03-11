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futebol

Wesley comenta ano do CRB e espera grande clássico contra o CSA

Volante que já atuou por Santos, Palmeiras e São Paulo falou sobre as expectativas da equipe alagoana após um 2020 consistente na equipe...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 15:18
Crédito: Wesley passou pelos grandes de São Paulo na década passada(Divulgação/CRB
Um dos grandes nomes do CRB na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2020, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras destacou a expectativa para fazer um grande ano no clube alagoano novamente. Para ele, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo nos próximos meses.- Estou muito focado para essa temporada e ciente da minha responsabilidade de defender as cores do CRB. Quero fazer um ano intenso no clube novamente. Vou trabalhar muito para manter o nível de atuação que tive na última temporada - comentou o volante.
De acordo com Wesley, o duelo com o CSA neste final de semana pela Copa do Nordeste será muito importante para todos, por se tratar de um clássico e o impacto que a partida pode ter no ânimo do elenco.- Clássico é sempre um jogo diferente, especial. Nossa ideia é fazer uma grande partida para vencermos. Um triunfo vai dar muita moral ao elenco para a sequência da temporada - completou.

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