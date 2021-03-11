Wesley comenta ano do CRB e espera grande clássico contra o CSA

Um dos grandes nomes do CRB na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2020, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras destacou a expectativa para fazer um grande ano no clube alagoano novamente. Para ele, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo nos próximos meses.- Estou muito focado para essa temporada e ciente da minha responsabilidade de defender as cores do CRB. Quero fazer um ano intenso no clube novamente. Vou trabalhar muito para manter o nível de atuação que tive na última temporada - comentou o volante.