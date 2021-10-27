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Wendel Lessa confia na classificação do Botafogo para semi da Copa OPG: 'Vamos em busca do título'

Alvinegro foi derrotado pela Cabofriense no primeiro jogo das quartas, mas meio-campista confia que equipe pode reverter placar em busca da vaga do torneio sub-20...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 18:56
Crédito: Thiago Ribeiro
O time sub-20 do Botafogo terá uma decisão nesta quinta-feira. A equipe comandada por Ricardo Resende precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1 para a Cabofriense com o intuito de se classificar às semifinais da Copa Rio/OPG. O duelo será no CEFAT às 15h.+ Mesmo com empate, probabilidade de acesso do Botafogo à Série A sobe para 95%
O Alvinegro foi derrotado no jogo de ida e agora corre atrás do prejuízo. O time precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a classificação - um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Wendel Lessa, volante do Glorioso, disse estar confiante para o duelo.
– Temos que entrar 100% focados no jogo, com muito respeito a equipe da Cabofriense, mas sabendo do potencial da nossa equipe e da grandeza do Botafogo. Iremos entrar para vencer a partida e sair com a classificação para a semifinal da OPG - afirmou, em entrevista ao site oficial do Botafogo.
A equipe bateu na trave nos torneios que disputou em 2021. A Copa Rio/OPG é a última oportunidade do clube sair com um título na temporada 2021.
– Tivemos um ano muito positivo, chegamos à final da Copa do Brasil, ficamos entre os oito melhores times do Brasileiro. Então, para fechar o ano da melhor forma possível, vamos em busca do título desta competição - completou.

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