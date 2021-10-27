Wendel Lessa confia na classificação do Botafogo para semi da Copa OPG: 'Vamos em busca do título'

Crédito: Thiago Ribeiro

O time sub-20 do Botafogo terá uma decisão nesta quinta-feira. A equipe comandada por Ricardo Resende precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1 para a Cabofriense com o intuito de se classificar às semifinais da Copa Rio/OPG. O duelo será no CEFAT às 15h.+ Mesmo com empate, probabilidade de acesso do Botafogo à Série A sobe para 95%

O Alvinegro foi derrotado no jogo de ida e agora corre atrás do prejuízo. O time precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a classificação - um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Wendel Lessa, volante do Glorioso, disse estar confiante para o duelo.

– Temos que entrar 100% focados no jogo, com muito respeito a equipe da Cabofriense, mas sabendo do potencial da nossa equipe e da grandeza do Botafogo. Iremos entrar para vencer a partida e sair com a classificação para a semifinal da OPG - afirmou, em entrevista ao site oficial do Botafogo.

A equipe bateu na trave nos torneios que disputou em 2021. A Copa Rio/OPG é a última oportunidade do clube sair com um título na temporada 2021.