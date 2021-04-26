Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wellington Tim pede a palavra após o jogo e fala em minimizar os erros

Após ser expulso ainda no primeiro tempo do clássico, Wellington Tim voltou ao campo no final da partida para dar entrevista e falou em erro...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 22:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 22:49
Crédito: Storti/SantosFC
Wellington Tim foi um dos personagens do clássico desta noite. Escalado como titular, e como zagueiro, o jogador foi expulso ainda no primeiro tempo, fato que complicou ainda mais o Peixe no jogo.A equipe de Ariel Holan já perdia a partida por 1 a 0 quando Tim fez falta na entrada da área. Como ele já tinha amarelo, acabou expulso pelo árbitro. Para piorar a situação, na batida da falta o Corinthians chegou ao seu segundo gol, tento que deu ainda mais tranquilidade para o time do Parque São Jorge na partida.No final do duelo, Wellington Tim reapareceu no gramado e fez questão de dar entrevista ao canal Premiére, que transmitiu o jogo.“A gente começou bem na partida, mas infelizmente aconteceu essa expulsão. Agora é trabalhar mais forte ainda que terça a gente viaja, temos um jogo grande pela frente e é minimizar os erros”, disse Tim.
Na sequência, ele foi questionado se estava emocionado. A entrevista parecia um desabafo do jogador pela forma como ocorreu, pois foi depois de Copete falar ao canal. E Tim respondeu:
“Não, não, estou bem. Agora é trabalhar, pra ver o que a gente errou, o que eu errei também, e seguir”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados