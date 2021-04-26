Wellington Tim pede a palavra após o jogo e fala em minimizar os erros

Wellington Tim foi um dos personagens do clássico desta noite. Escalado como titular, e como zagueiro, o jogador foi expulso ainda no primeiro tempo, fato que complicou ainda mais o Peixe no jogo.A equipe de Ariel Holan já perdia a partida por 1 a 0 quando Tim fez falta na entrada da área. Como ele já tinha amarelo, acabou expulso pelo árbitro. Para piorar a situação, na batida da falta o Corinthians chegou ao seu segundo gol, tento que deu ainda mais tranquilidade para o time do Parque São Jorge na partida.No final do duelo, Wellington Tim reapareceu no gramado e fez questão de dar entrevista ao canal Premiére, que transmitiu o jogo.“A gente começou bem na partida, mas infelizmente aconteceu essa expulsão. Agora é trabalhar mais forte ainda que terça a gente viaja, temos um jogo grande pela frente e é minimizar os erros”, disse Tim.