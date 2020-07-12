Wellington Silva testa positivo para coronavírus e está fora da final

Crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense terá um desfalque de última hora antes da final contra o Flamengo. O atacante Wellington Silva testou positivo para Covid-19, em exame realizado na manhã deste domingo, e está fora da decisão do Campeonato Carioca. O clube informou que o atleta foi isolado e está sendo acompanhado pelo departamento médico.

Anteriormente, o Flamengo comunicou que testou todas as 40 pessoas envolvidas no jogo e todos testaram negativo. Wellington Silva havia sido relacionado para a decisão.

Vale lembrar que, na última quarta-feira, antes da final da Taça Rio, o lateral João Lucas, do Flamengo, testou positivo para Covid-19 e ficou fora do jogo.