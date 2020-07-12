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futebol

Wellington Silva testa positivo para coronavírus e está fora da final

Fluminense informou que o atleta foi isolado e está sendo acompanhado pelos médicos...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 16:42

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 16:42

Crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense terá um desfalque de última hora antes da final contra o Flamengo. O atacante Wellington Silva testou positivo para Covid-19, em exame realizado na manhã deste domingo, e está fora da decisão do Campeonato Carioca. O clube informou que o atleta foi isolado e está sendo acompanhado pelo departamento médico.
Anteriormente, o Flamengo comunicou que testou todas as 40 pessoas envolvidas no jogo e todos testaram negativo. Wellington Silva havia sido relacionado para a decisão.
Vale lembrar que, na última quarta-feira, antes da final da Taça Rio, o lateral João Lucas, do Flamengo, testou positivo para Covid-19 e ficou fora do jogo.
Além do atacante, o Fluminense também tem os desfalques de Fred e Nino.

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