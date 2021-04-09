Wellington Silva se despede do Fluminense: 'Que honra fazer parte deste time de guerreiros'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Na noite desta quinta-feira, o atacante Wellington Silva, ex-Fluminense, se despediu do clube através das redes sociais. O jogador foi comprado pelo Gamba Osaka, do Japão, e foi oficialmente apresentado no fim de março deste ano. A transferência do brasileiro de 28 anos não teve uma taxa envolvida, mas o clube japonês assumiu as pendências financeiras do Tricolor com o jogador.

> Ao L!, Thiago Neves relembra campanha do Fluminense em 2008

Wellington Silva foi revelado pelo próprio Fluminense e afirmou que sua vida sempre foi ligada ao Tricolor das Laranjeiras. Ele também destacou que foi uma "honra" fazer parte do time e disse que a única lamentação que tem foi "não poder encerrar esse ciclo com o Maracanã cheio". Abaixo, confira a publicação do jogador. "Minha vida sempre foi ligada ao Fluminense. Cheguei aqui, criança, sai jovem e retornei adulto. Saio mais uma vez, agora, mais maduro, casado e pai de família.

Sou muito grato por ter sido sempre tão bem acolhido pela torcida tricolor. Obrigado de coração! É hora de dizer mais uma vez um até breve.

Que honra fazer parte deste time de guerreiros mais uma vez. Conseguimos uma vaga direta para Libertadores depois de 8 anos. Mesmo com tantas dificuldades. Em um ano tão dificil dentro e fora de campo para todos.