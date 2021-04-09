Wellington Silva se despede do Fluminense: 'Que honra fazer parte deste time de guerreiros'

Na noite desta quinta-feira, o atacante Wellington Silva, ex-Fluminense, se despediu do clube através das redes sociais. O jogador foi comprado pelo Gamba Osaka, do Japão, e foi oficialmente apresentado no fim de março deste ano. A transferência do brasileiro de 28 anos não teve uma taxa envolvida, mas o clube japonês assumiu as pendências financeiras do Tricolor com o jogador.
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Wellington Silva foi revelado pelo próprio Fluminense e afirmou que sua vida sempre foi ligada ao Tricolor das Laranjeiras. Ele também destacou que foi uma "honra" fazer parte do time e disse que a única lamentação que tem foi "não poder encerrar esse ciclo com o Maracanã cheio". Abaixo, confira a publicação do jogador. "Minha vida sempre foi ligada ao Fluminense. Cheguei aqui, criança, sai jovem e retornei adulto. Saio mais uma vez, agora, mais maduro, casado e pai de família.
Sou muito grato por ter sido sempre tão bem acolhido pela torcida tricolor. Obrigado de coração! É hora de dizer mais uma vez um até breve.
Que honra fazer parte deste time de guerreiros mais uma vez. Conseguimos uma vaga direta para Libertadores depois de 8 anos. Mesmo com tantas dificuldades. Em um ano tão dificil dentro e fora de campo para todos.
Certamente tenho muito mais que agradecer do que lamentar em todas as minhas passagens pelo Fluminense. Minha única lamentação foi não poder encerrar esse ciclo com o Maracanã cheio. Obrigado, companheiros de tantas viagens e concentrações, comissão técnica, diretoria, torcedores... Obrigado, Fluminense por me deixar escrever meu nome em mais um capítulo na sua linda história centenária".> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresRevelado profissionalmente pelo Tricolor em 2010, Wellington Silva foi vendido para o Arsenal no mesmo ano. O jogador retornou às Laranjeiras em 2016, mas foi emprestado ao Internacional. Apesar de ter sido ser chamado de volta por Odair Hellmann, o até então técnico do Fluminense em 2020, o atacante encontrou pouco espaço no Rio.