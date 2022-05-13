Wellington projeta jogo contra o Athletico-PR, agradece apoio da torcida do Fluminense e elogia Diniz

Na véspera do jogo contra o Athletico-PR, Wellington concedeu entrevista coletiva no CT do Fluminense. Nesta sexta-feira, o volante projetou o reencontro com o ex-clube e reforçou a necessidade de respeitar o adversário, mas também ter em mente o tamanho da responsabilidade de defender o Fluminense. O jogador também elogiou o início de trabalho de Fernando Diniz e agradeceu o carinho da torcida tricolor. - Vai ser uma experiência. Já tinha jogado contra o Athletico-PR, em Volta Redonda. Não entrei no jogo, mas vi os companheiros e também na Arena da Baixada. Vai ser bom revê-los, é um lugar onde eu fui muito feliz, fiz amigos e tenho uma história no clube. Amanhã será uma linda história pelo lado do Fluminense.

- Com muito respeito e dedicação, temos que ir para ganhar o jogo. Respeitando o adversário mas nos respeitando também. Sabemos que a camisa do Fluminense é muito grande, e a nossa posição é de estar sempre em primeiro lugar. É isso que vamos buscar - complementou.+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense

Wellington ainda aproveitou para elogiar o novo técnico do Flu. O jogador elencou algumas qualidades de Fernando Diniz, entre elas, o hábito de estudar futebol e a capacidade de transmitir confiança para todo o elenco.

- O Fernando Diniz é diferente. É um treinador estudioso, cobra bastante, mas também elogia e dá carinho. Dá muita confiança para os jogadores. É a primeira vez que eu trabalho com um treinador que passa tanta confiança. E não falo só dos 11 que começam, mas para aqueles também que não vão iniciar, para que tenham liberdade e entrar bem nos jogos.Antes criticado por parte da torcida, Wellington vive boa fase e tem conquistado espaço no time principal do Fluminense. Na última partida, o volante foi aplaudido quando saiu de campo. Ele agradeceu aos torcedores e revelou que escolheu atuar no clube, mesmo tendo outras propostas.

- Agradeço à torcida. Lógico que não é fácil trabalhar com críticas, sempre sendo cobrado e mesmo entregando o melhor, às vezes as coisas não acontecem como você pensa. No último jogo saí aplaudido, e ser reconhecido pelo que eu venho fazendo dentro de campo é muito importante. Me dá mais esperança, mais ânimo e motivação para continuar bem e no time, jogando.Veja a classificação da Série A do Brasileirão

- A minha escolha pelo Fluminense foi muito bem pensada. Me lembro bem que eu estava negociando com Grêmio e Atlético-MG, e eu e minha família escolhemos o Fluminense pelo projeto apresentado, pela camisa. Graças a Deus já conseguimos dois títulos esse ano, e tenho certeza que vai vir muito mais pelo que o clube vem crescendo nos últimos anos. Sou experiente e dificilmente me abalo com críticas, mas ter o carinho do torcedor e um treinador que te dá essa confiança, as coisas fluem melhor - finalizou.