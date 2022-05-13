Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wellington projeta jogo contra o Athletico-PR, agradece apoio da torcida do Fluminense e elogia Diniz
futebol

Wellington projeta jogo contra o Athletico-PR, agradece apoio da torcida do Fluminense e elogia Diniz

Wellington elogiou o treinador Fernando Diniz, pregou respeito ao Athletico-PR e revelou motivo de ter escolhido o Fluminense...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:59
Na véspera do jogo contra o Athletico-PR, Wellington concedeu entrevista coletiva no CT do Fluminense. Nesta sexta-feira, o volante projetou o reencontro com o ex-clube e reforçou a necessidade de respeitar o adversário, mas também ter em mente o tamanho da responsabilidade de defender o Fluminense. O jogador também elogiou o início de trabalho de Fernando Diniz e agradeceu o carinho da torcida tricolor. - Vai ser uma experiência. Já tinha jogado contra o Athletico-PR, em Volta Redonda. Não entrei no jogo, mas vi os companheiros e também na Arena da Baixada. Vai ser bom revê-los, é um lugar onde eu fui muito feliz, fiz amigos e tenho uma história no clube. Amanhã será uma linda história pelo lado do Fluminense.
- Com muito respeito e dedicação, temos que ir para ganhar o jogo. Respeitando o adversário mas nos respeitando também. Sabemos que a camisa do Fluminense é muito grande, e a nossa posição é de estar sempre em primeiro lugar. É isso que vamos buscar - complementou.+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense
Wellington ainda aproveitou para elogiar o novo técnico do Flu. O jogador elencou algumas qualidades de Fernando Diniz, entre elas, o hábito de estudar futebol e a capacidade de transmitir confiança para todo o elenco.
- O Fernando Diniz é diferente. É um treinador estudioso, cobra bastante, mas também elogia e dá carinho. Dá muita confiança para os jogadores. É a primeira vez que eu trabalho com um treinador que passa tanta confiança. E não falo só dos 11 que começam, mas para aqueles também que não vão iniciar, para que tenham liberdade e entrar bem nos jogos.Antes criticado por parte da torcida, Wellington vive boa fase e tem conquistado espaço no time principal do Fluminense. Na última partida, o volante foi aplaudido quando saiu de campo. Ele agradeceu aos torcedores e revelou que escolheu atuar no clube, mesmo tendo outras propostas.
- Agradeço à torcida. Lógico que não é fácil trabalhar com críticas, sempre sendo cobrado e mesmo entregando o melhor, às vezes as coisas não acontecem como você pensa. No último jogo saí aplaudido, e ser reconhecido pelo que eu venho fazendo dentro de campo é muito importante. Me dá mais esperança, mais ânimo e motivação para continuar bem e no time, jogando.Veja a classificação da Série A do Brasileirão
- A minha escolha pelo Fluminense foi muito bem pensada. Me lembro bem que eu estava negociando com Grêmio e Atlético-MG, e eu e minha família escolhemos o Fluminense pelo projeto apresentado, pela camisa. Graças a Deus já conseguimos dois títulos esse ano, e tenho certeza que vai vir muito mais pelo que o clube vem crescendo nos últimos anos. Sou experiente e dificilmente me abalo com críticas, mas ter o carinho do torcedor e um treinador que te dá essa confiança, as coisas fluem melhor - finalizou.
Crédito: WelingtonvemconquistandoespaçonotimeprincipaldoFluminense(Foto:MarceloGonçalves/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados