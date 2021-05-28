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futebol

Wellington projeta Brasileirão do Fluminense: 'Objetivo de ser campeão'

Jogador vai disputar o seu 14⁰ Brasileiro na carreira, o primeiro com a camisa tricolor; ele já foi campeão em 2008...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:16
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Aos 30 anos, Wellington se prepara para a disputa de seu 14⁰ Campeonato Brasileiro na carreira. Agora com a camisa do Fluminense, o volante, que já conquistou o título em 2008, tem a expectativa alta. O Tricolor carioca chega com confiança após a classificação às oitavas de final da Libertadores, apesar do vice no Carioca.
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- Estou feliz por estar jogando mais um Brasileirão, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. No Fluminense, o pensamento é sempre de vitória e de alcançar objetivos grandes, com pensamento de jogo a jogo, mas com objetivo de ser campeão - comentou.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense estreia neste sábado, às 21h, no Morumbi, justamente diante do São Paulo, clube pelo qual Wellington foi formado e levantou a taça da competição. O volante projetou o confronto.
- Será um jogo diferente para mim, pois passei 14 anos no São Paulo, clube que conquistei títulos e o Brasileiro está entre estas conquistas, em 2008. Tenho um carinho e um respeito muito grande pela instituição, mas sou Fluzão agora e vamos sempre com o objetivo de vitória - explicou.Depois do Brasileiro, o Flu também fará seu primeiro jogo na Copa do Brasil. Na terça-feira, dia 1º, a equipe recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã no jogo de ida da terceira fase. A maratona seguirá. As oitavas da Libertadores são apenas em julho.
- Estamos no caminho certo, o primeiro objetivo foi alcançado, agora vamos por mais. Sobre sequência nos jogos, fico tranquilo e trabalhando para estar preparado. Quando ganhar a oportunidade, estarei pronto para uma sequência de jogos. Sempre procurando ajudar meus companheiros e o clube a conquistar títulos que é o grande objetivo nosso - finalizou.

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