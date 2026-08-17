Estudar sem surtar: veja hábitos que ajudam a evitar a sobrecarga e manter uma rotina saudável

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares costuma ser associada à quantidade de horas dedicadas aos estudos. No entanto, o desempenho dos estudantes também pode ser influenciado pelos hábitos adotados ao longo dessa jornada. Além de favorecerem o bem-estar físico e mental, certos cuidados ajudam a manter a disposição e a concentração necessárias para enfrentar a rotina de estudos e as provas.