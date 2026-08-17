5 pontos por onde sua empresa pode estar perdendo dinheiro

Ao acompanhar empresários em diferentes fases de crescimento, Leonardo Bastos observa que boa parte das perdas financeiras não surge necessariamente de uma grande decisão equivocada. Elas podem aparecer na rotina, em preços calculados sem todas as variáveis, despesas incorporadas ao orçamento sem revisão ou processos que funcionavam em uma operação menor, mas passaram a gerar custos à medida que o negócio cresceu.