futebol

Wellington assina contrato e é registrado no BID pelo Fluminense

Jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já fez treinamentos no CT Carlos Castilho...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 16:10
Crédito: Divulgação/Athletico
O volante Wellington já está regularizado e pode fazer a estreia pelo Fluminense quando o técnico Roger Machado achar que deve. O nome do jogador saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. O atleta, que estava sem clube desde que terminou o contrato com o Athletico-PR em dezembro, assina com o Tricolor por dois anos e chega sem custos.
Wellington realizou exames na última segunda-feira, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Fluminense. Ele foi contratado a pedido do técnico Roger Machado e já tinha estado no radar do clube outras vezes. Nos últimos dias, ele vem realizando treinos individuais no CT Carlos Castilho.
O volante de 30 anos será uma reposição para a saída de Hudson, que retorna ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica de Hernan Crespo. No Athletico, Wellington foi capitão e conquistou a Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil em 2019, a Levian Cup, em 2019, e o Paranaense de 2020.
Wellington é a terceira contratação do Fluminense na temporada. O Tricolor já trouxe o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico, por empréstimo, e que já está treinando junto ao grupo, e acertou com o lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará. Os outros dois ainda não foram registrados no BID.

