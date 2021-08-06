futebol

Wehen x Borussia Dortmund: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

O confronto marca o primeiro jogo oficial do técnico Marco Rose à frente do Dortmund; antes, ele treinava o Borussia Monchengladbach...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:18

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Na tarde deste sábado, às 15h45, o Borussia Dortmund enfrenta o Wehen Wiesbaden, no Brita-Arena, em partida válida pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O confronto, inclusive, marca o primeiro jogo oficial do técnico Marco Rose à frente do Dortmund.
Os times, inclusive, vem em momentos distintos. O Borussia Dortmund é o atual campeão da Copa da Alemanha, enquanto o Wehen foi rebaixado para a segunda divisão da Bundesliga na temporada 2019/20 e ainda não conseguiu o acesso. O time do técnico Rüdiger Rehm terminou a temporada na sexta colocação, com 15 pontos de distância da zona de acesso.FICHA TÉCNICA
Wehen x Borussia DortmundCopa da Alemanha - primeira rodada​Data e horário: 07/08/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Brita-Arena Transmissão: FOX Sports
PROVÁVEIS TIMES
WEHEN (Técnico: Rüdiger Rehm)Stritzel; Mockenhaupt, Carstens e Gürleyen; Fechner, Kurt, Taffertshofer e Rieble; Goppel, Lankford e Nilsson
Fora: Korte (joelho), Mrowca (tornozelo)Duvidoso: Bischoff (joelho)
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Papadopoulos, Maloney e Schulz; Reyna, Dahoud e Brandt; Reus, Haaland e Tigges
Fora: Coulibaly (joelho), Hummels (joelho), Morey (joelho), Schmelzer (joelho), Wolf (tornozelo), Zagadou (joelho)Duvidoso: Bynoe-Gittens (tornozelo)

