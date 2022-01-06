Watford anuncia a contratação do zagueiro Samir, revelado pelo Flamengo

O Watford oficializou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Samir, que estava na Udinese. O brasileiro de 27 anos acertou com o time inglês por três anos e meio, até junho de 2025, e será mais um brasileiro no elenco do técnico Claudio Ranieri. Além dele, João Paulo, ex-Fluminense, atua nos Hornets.Os valores da negociação, que estava bem encaminhada desde o início da semana, não foram revelados. No entanto, apesar da transferência, a negócio não teve grandes empecilhos, uma vez que Watford e Udinese possuem o mesmo dono: o empresário italiano Giampaolo Pozzo.
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Revelado pelo Flamengo, Samir chegou à Udinese em 2016, depois de se destacar na equipe carioca. Ao todo, fez 147 jogos no clube alvinegro, marcando seis gols e dando quatro assistências. Além de jogar na zaga, pode atuar também na lateral esquerda.
Por ser clube formador de Samir, o Flamengo terá direito a uma porcentagem do valor da negociação por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.