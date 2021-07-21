Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Washington, Thiago Silva, Leandro Euzébio... Ex-jogadores do Fluminense parabenizam o clube pelos 119 anos
futebol

Washington, Thiago Silva, Leandro Euzébio... Ex-jogadores do Fluminense parabenizam o clube pelos 119 anos

Nas redes sociais, ídolos e Moleques de Xerém felicitaram o clube pelo aniversário e relembraram importância do Tricolor para as suas carreiras...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 20:16
Crédito: Craques e garotos da base deram os parabéns ao Fluminense pelos 119 anos (Divulgação / Fluminense
No aniversário de 119 anos do Fluminense, nesta-quarta, diversos jogadores que fizeram parte da história do clube manifestaram carinho pela instituição em suas redes sociais. Ex-atletas, Moleques de Xerém e ídolos deram os parabéns ao Tricolor. O zagueiro Thiago Silva felicitou o clube em sua conta pessoal. O jogador vestiu a camisa Tricolor em 20 partidas e mexe com a expectativa da torcida até hoje com a possibilidade de voltar a vestir a camisa tricolor. Leandro Euzébio, bicampeão brasileiro de 2010 e 2012 e campeão carioca em 2012, também parabenizou o Fluminense. Pelo clube, participou de 167 jogos e marcou 15 gols. Washington, que atuou no Flu entre 2008 e 2010, relembrou sua trajetória em Laranjeiras e afirmou que mantém o amor pelo clube. O Coração Valente participou da campanha da Libertadores em 2008, foi artilheiro do Brasileirão no mesmo ano, além de ter sido campeão brasileiro em 2010. Marcão, bicampeão carioca nos anos de 2002 e 2005 e integrante da comissão técnica atualmente, comemorou a data agradecendo ao clube pelos momentos vividos. Ao longo do dia, os Moleques de Xerém João Pedro, Pitaluga e Metinho também relembraram a passagem pelo Tricolor, assim como Evanilson, que atuou no Flu até o ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados