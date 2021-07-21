Washington, Thiago Silva, Leandro Euzébio... Ex-jogadores do Fluminense parabenizam o clube pelos 119 anos

No aniversário de 119 anos do Fluminense, nesta-quarta, diversos jogadores que fizeram parte da história do clube manifestaram carinho pela instituição em suas redes sociais. Ex-atletas, Moleques de Xerém e ídolos deram os parabéns ao Tricolor. O zagueiro Thiago Silva felicitou o clube em sua conta pessoal. O jogador vestiu a camisa Tricolor em 20 partidas e mexe com a expectativa da torcida até hoje com a possibilidade de voltar a vestir a camisa tricolor. Leandro Euzébio, bicampeão brasileiro de 2010 e 2012 e campeão carioca em 2012, também parabenizou o Fluminense. Pelo clube, participou de 167 jogos e marcou 15 gols. Washington, que atuou no Flu entre 2008 e 2010, relembrou sua trajetória em Laranjeiras e afirmou que mantém o amor pelo clube. O Coração Valente participou da campanha da Libertadores em 2008, foi artilheiro do Brasileirão no mesmo ano, além de ter sido campeão brasileiro em 2010. Marcão, bicampeão carioca nos anos de 2002 e 2005 e integrante da comissão técnica atualmente, comemorou a data agradecendo ao clube pelos momentos vividos. Ao longo do dia, os Moleques de Xerém João Pedro, Pitaluga e Metinho também relembraram a passagem pelo Tricolor, assim como Evanilson, que atuou no Flu até o ano passado.