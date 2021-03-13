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futebol

Warley projeta confronto do Botafogo contra o Bangu: 'A gente está confiante'

Warley destacou que procura aproveitar a chance que recebeu nesse início de temporada da melhor maneira possível...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo se enfrentarão, no estádio Nilton Santos, às 21h05, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, em entrevista à Botafogo TV, Warley projetou o confronto e falou sobre a confiança do grupo. +Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- O grupo vem com uma sequência boa, a gente está confiante para esse jogo e temos que nos manter lá em cima da tabela porque vai ser bom demais pra gente.
O camisa 25 também falou sobre o treinador Marcelo Chamusca. O atacante agradeceu pela sequência de jogos e destacou que procura aproveitá-la da melhor maneira possível.
- Muito bem, Chamusca está me dando essa oportunidade de ter uma sequência boa. Eu venho aproveitando da melhor maneira possível. Sempre vou entrar dentro de campo com um pensamento bom e dando o meu melhor sempre.
- Ele sempre pede pra mim pisar na linha, para dar profundidade para os atacantes, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade.

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