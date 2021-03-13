Warley projeta confronto do Botafogo contra o Bangu: 'A gente está confiante'

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo se enfrentarão, no estádio Nilton Santos, às 21h05, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, em entrevista à Botafogo TV, Warley projetou o confronto e falou sobre a confiança do grupo. +Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- O grupo vem com uma sequência boa, a gente está confiante para esse jogo e temos que nos manter lá em cima da tabela porque vai ser bom demais pra gente.