Warley projeta confronto do Botafogo contra o Bangu: 'A gente está confiante'

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo se enfrentarão, no estádio Nilton Santos, às 21h05, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, em entrevista à Botafogo TV, Warley projetou o confronto e falou sobre a confiança do grupo. +Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- O grupo vem com uma sequência boa, a gente está confiante para esse jogo e temos que nos manter lá em cima da tabela porque vai ser bom demais pra gente.
O camisa 25 também falou sobre o treinador Marcelo Chamusca. O atacante agradeceu pela sequência de jogos e destacou que procura aproveitá-la da melhor maneira possível.
- Muito bem, Chamusca está me dando essa oportunidade de ter uma sequência boa. Eu venho aproveitando da melhor maneira possível. Sempre vou entrar dentro de campo com um pensamento bom e dando o meu melhor sempre.
- Ele sempre pede pra mim pisar na linha, para dar profundidade para os atacantes, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade.